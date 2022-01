A due anni dall’arrivo della quinta generazione della Forester, il SUV della Subaru si rinnova con il Model Year 2022 e segna anche un importante anniversario, i 25 anni dal lancio della sua prima versione.

Le sue misure rimangono invariate: 463 cm di lunghezza, un’altezza di 173 cm e una larghezza di 173 cm. Lo spazio luminoso tra la carrozzeria e l’asfalto rimane di 220 cm.

Ma cosa cambia? Con il Model Year 2022, la nuova Subaru Forester torna con un design rinnovato, in particolare nella parte anteriore dove cambiano leggermente la mascherina della calandra, il design del paraurti anteriore e la forma del gruppo ottico a “C”.

Le novità riguardano sia la Forester Plus Touring, quella a cui sono dedicate le configurazioni Free, Style e Premium, ma anche la Subaru Forester 4dventure si presenta al pubblico con nuovi dettagli.

Parlando del motore, esiste la versione con un motore ibrido e-Boxer da 2 litri in grado di erogare 110 kW (150 CV) abbinato al cambio automatico Lineartronic. Il motore elettrico è inserito all’interno della trasmissione; fornisce 16,7 CV e 66 Nm di coppia, mentre la batteria è da 0,66 kWh.

Il motore ibrido è a metà tra un mild-hybrid e un full hybrid, e la sua batteria è in grado di farci guidare elettricamente per due chilometri, purché siate molto delicati con l’acceleratore e non superate i 40 km/h.

Che siamo in presenza di un motore ibrido ce lo indica lo stemma e-Boxer che si trova sotto gli specchietti laterali e nel codone sul portellone.

Subaru Forester e-Boxer 4dventure, insieme all’allestimento Premium, rappresenta la versione di fascia alta del modello, quindi confermo la buona scelta dei materiali per gli interni come la buona qualità costruttiva. Inoltre Forester e-Boxer 4dventure permette al cliente di avere sedili, materassini e copribagagli in materiale idrorepellente.

Tecnologia dell’abitacolo

Quando si parla di Subaru Forester e-Boxer 4dventure non si può non citare l’ampia sezione per “tecnologia” sia quella che abita all’interno dell’auto sia quella degli ADAS, gli aiuti alla guida.

Dietro il volante multifunzione c’è il cruscotto; il contagiri e il contachilometri sono analogici ma al centro c’è un piccolo schermo TFT che ci permette di avere d’occhio le informazioni di guida più basilari come la velocità di marcia, che gli ADAS stanno girando e il carburante residuo.

Accanto, troviamo il sistema di infotainment da 8 pollici; il tocco è veloce, la grafica è chiara e ci sono i canonici menu utilizzati per la radio, per controllare il sistema multimediale e il menu delle varie impostazioni.

Molto più interessante è il monitor, più piccolo e sviluppato orizzontalmente, che supera l’infotainment. Questo ci permette di avere menù con la gestione dei flussi energetici tra motore termico/elettrico e batteria, senza contare che ci invia anche le informazioni sui consumi e le principali informazioni di guida.

Anche il riconoscimento facciale

La Subaru Forester MY 2022 ha introdotto l’ultima generazione del pacchetto del sistema ADAS EyeSight che include 11 funzioni di assistenza alla guida, tra cui il nuovo sterzo di emergenza automatico, il cruise control adattivo con Lane Centering e Lane Departure Prevention. Anche il sistema di frenata pre-collisione è stato migliorato.

Sopra il monitor aggiuntivo che domina l’infotainment si possono vedere anche i sensori utili al Driver Monitoring System. Si tratta di un sistema di riconoscimento facciale per rilevare l’affaticamento del guidatore e avvisarlo di conseguenza, suggerendogli utili pause. Degna di nota anche la possibilità di associare al volto del guidatore una serie di parametri preimpostati, come la posizione del sedile e del volante, la temperatura dell’aria, la stazione radio preferita per cucire sull’auto, in maniera molto smart modo. .

Attraverso questo sistema è possibile sfruttare anche il DriverFocus, una funzione che permette al guidatore di alzare e abbassare la temperatura impostata nel climatizzatore automatico attraverso i gesti delle mani. Non avrai davvero scuse per distrarti ora.