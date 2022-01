Sky rilancia la sua offerta commerciale per le settimane a venire. Anche il 2022 per la Pay tv satellitare non sarà un anno semplicissimo, data la conferma circa l’assenza dei diritti per la Serie A. Anche nei mesi che verranno il massimo campionato di calcio sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

I clienti di Sky che hanno rinunciato alla disdetta dell’abbonamento e tutti coloro che attiveranno una nuova offerta potranno contare sui vantaggi dei listini Smart. Mai come in queste settimane, infatti, i prezzi mensili della pay tv satellitare sono rivisti al ribasso.

I nuovi prezzi di Sky prevedono tariffe contenute per tutti i pacchetti. Per il ricco pacchetto dedicato allo Sport, ad esempio, i clienti dovranno pagare un abbonamento mensile pari a 16,90 euro. Il ticket dedicato al Cinema avrà un prezzo mensile pari a 10,90 euro mentre il pacchetto per le serie tv e gli show d’intrattenimento avrà un prezzo di 14,90 euro. Ancora più vantaggioso il ticket Calcio con prezzo base di 5 euro al mese.

Le sorprese per i clienti di Sky non si fermano ai costi da ribasso. Nel mese di Gennaio, infatti, la tv satellitare ha previsto anche una novità per il servizio Sky Go Plus. La funzione streaming per i clienti sarà disponibile a costo zero.

Le nuove condizioni condizioni hanno eliminato il prezzo mensile di 5 euro. Con la piattaforma streaming i clienti potranno sempre collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi e guardare eventi in diretta o in streaming sino a due device contemporaneamente, anche con la modalità offline.