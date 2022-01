Sikur, un’azienda di sicurezza mobile, ha introdotto il suo ultimo dispositivo, che secondo la società sfrutta i principi Zero Trust per fornire ai consumatori una sicurezza più completa. Il Sikur One, sviluppato in collaborazione con il produttore brasiliano Multilaser, mira a fornire agli utenti aziendali e governativi una scelta più sicura per i dispositivi mobili, consentendo alle organizzazioni di tenere d’occhio dispositivi e utenti specifici.

Secondo l’azienda francese, il suo nuovo device Android è ‘uno smartphone collaudato ultra sicuro, certificato per sicurezza e flessibilità’, con una serie di funzionalità e capacità per proteggere gli utenti e i loro dati dagli aggressori.

Sikur One non è al momento acquistabile

Come suggerisce il nome, i principi Zero Trust implicano che non si può fare affidamento su nessuno quando si tratta di procedure di sicurezza informatica e coprono gli strumenti e i servizi accessibili alle aziende per monitorare i dispositivi e gli utenti per garantire che rimangano al sicuro.

Il nuovo dispositivo ha Sikur ID, un servizio che sostituisce le password con token di autenticazione per contrastare attacchi come phishing e malware. L’utente scansiona un QR Code che ne conferma istantaneamente l’identità e i diritti per autorizzare l’accesso a reti e sistemi sulla base di una chiave crittografica univoca salvata sul proprio smartphone.

Sikur afferma inoltre che One include ‘applicazioni di comunicazione aziendale sicure uniche’, come la VPN sicura dell’azienda e Sikur Messenger, che combina messaggistica, archiviazione di file, condivisione di file, conversazioni audio e video.

Quando si tratta di hardware, il Sikur One non competerà con Samsung Galaxy S21 o iPhone 13, ma con uno schermo da 6,5 ​​pollici, un processore octa-core, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (espandibile fino a 512 GB tramite memory card), il tutto alimentato da una batteria da 4.000 mAh.