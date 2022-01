Michelin è lieta di annunciare il lancio della sua gamma di pneumatici MICHELIN Road 6, una gamma progettata per offrire ai motociclisti di roadster, bici da trail, moto sportive e moto GT le prestazioni ottimizzate in termini di aderenza sul bagnato, longevità, comfort e maneggevolezza.

Accanto alla gamma di pneumatici standard MICHELIN Road 6, che ora incorpora misure per bici da trail di grandi dimensioni, c’è anche il pneumatico MICHELIN Road 6 GT progettato per le macchine da gran turismo.

Utilizzando le tecnologie sviluppate dagli ingegneri nei centri di ricerca e sviluppo Michelin, il nuovo pneumatico MICHELIN Road 6 offre un miglioramento del 15% dell’aderenza sul bagnato e un aumento del 10% della durata del pneumatico rispetto al suo predecessore, il pneumatico MICHELIN Road 5.

Questi miglioramenti nelle prestazioni sono stati resi possibili da un nuovo design del battistrada, progressi nelle materie prime e un’architettura degli pneumatici ottimizzata.

Caratteristiche del nuovo pneumatico

Un rapporto di vuoto ottimizzato del 14 percento (il rapporto tra le scanalature e la gomma), che offre alti livelli di prestazioni di aderenza in condizioni di bagnato e asciutto. Questo rapporto non cambia in curva per dare un feedback coerente.

Tecnologia MICHELIN Water EverGrip: una tecnologia brevettata delle lamelle sviluppata da Michelin per offrire alti livelli di aderenza sul bagnato e sicurezza del ciclista in queste condizioni. Il design di queste lamelle significa che si aprono quando lo pneumatico si usura.

Nuovi angoli di scanalatura e lamelle, con bordi più lunghi per tagliare il velo d’acqua e fare presa sul fondo stradale.

Una mescola al 100% di silice con tecnologia MICHELIN Silica migliora l’aderenza in condizioni di freddo e su strade umide e bagnate, senza alcun compromesso sulla durata del pneumatico.

Le nuove tecnologie utilizzate

MICHELIN 2CT+ (2 Compound Technology) anteriore e posteriore significa che diverse parti del battistrada sono ottimizzate per diverse caratteristiche prestazionali. Lo strato inferiore in gomma del battistrada più duro mantiene la rigidità in curva, mentre lo strato superiore più morbido a contatto con la strada offre un’ottima presa e un elevato chilometraggio in condizioni di asciutto e bagnato.

Tecnologia MICHELIN Radial X Evo: le tele a 90 gradi sulla corona del pneumatico garantiscono un’ampia impronta offrendo alti livelli di aderenza, sia in linea retta che ad angoli di piega. I fianchi della nuova generazione di pneumatici Radial X Evo utilizzano una speciale piega della tela che offre ancora più flessibilità e maggiore comfort assorbendo le deformazioni della strada, e alle alte velocità il pneumatico rimane stabile, rendendolo adatto a motociclette di grande potenza. L’effetto complessivo di questa tecnologia è che la maneggevolezza e la reattività dello pneumatico sono ottimizzate per offrire piacere di guida e divertimento senza compromettere la sicurezza.

La tecnologia MICHELIN Aramid Shield è una carcassa del pneumatico altamente densa e più rigida, che aiuta a fornire feedback e maneggevolezza eccellenti. Le tele del battistrada in aramide resistono alla crescita centrifuga a velocità, riducono il peso e forniscono un’eccellente stabilità.