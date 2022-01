Realme ha lanciato Realme UI 3.0 qualche mese fa, ma non ha ancora rilasciato una build stabile. Nonostante i lenti progressi, dobbiamo ammettere che sta aggiungendo dispositivi al programma notevolmente più velocemente di Realme UI 2.0. L’azienda ha attualmente un gran numero di dispositivi nel suo programma di accesso anticipato e oggi aggiunge un altro dispositivo all’elenco: il Realme 8.

Coloro che hanno acquistato il dispositivo di fascia media che dà il via alla serie Realme 8 potranno scaricare e provare il programma beta di Android 12 a partire da oggi. Ci sono, tuttavia, avvertimenti significativi in ​​questo lancio iniziale.

Realme 8: l’aggiornamento non sarà disponibile per tutti

Gli utenti di Realme 8 che desiderano aderire dovrebbero essere consapevoli dello stato beta. Di conseguenza, l’aggiornamento potrebbe contenere bug. Prima di procedere, il brand cinese chiede ai suoi partecipanti di eseguire il backup dei propri dati. Inoltre, affermano che sono necessari 10 GB di spazio di archiviazione gratuito per il prossimo pacchetto di download. In caso contrario, i clienti incontrerebbero difficoltà di installazione, che possono causare loop di avvio.

Per ottenere l’aggiornamento, gli utenti devono accedere a Impostazioni >> Aggiornamento software >> Nell’angolo in alto a destra, premere la ruota dentata. Scegliere Versioni di prova e Applica ora nella schermata successiva. Se tutto va come previsto, l’aggiornamento verrà consegnato al tuo dispositivo tramite i canali OTA. Naturalmente, l’applicazione non garantisce che l’aggiornamento sarà disponibile immediatamente. Vale la pena ricordare che le build nella fase ‘Accesso anticipato’ sono disponibili solo per un piccolo gruppo di persone e non c’è modo di sapere quali saranno scelti.

Quindi, se non vedi l’ora di provare Android 12 e Realme UI 3.0, l’opzione migliore è partecipare al programma il prima possibile.