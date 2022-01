OnePlus 10 Pro è stato recentemente annunciato in Cina. Il resto dei dispositivi previsti nella serie 10 sono stati a lungo un mistero. Tuttavia, secondo alcuni leaks, il successore dei modelli 9R e 9RT potrebbe essere OnePlus 10R.

Un nuovo rapporto di Android Central afferma che il dispositivo verrà fornito con un MediaTek Dimensity 9000, importante per un paio di motivi. Questo chipset è il primo vero chip di punta di MediaTek. Inoltre, le specifiche e i primi benchmark indicano che potrebbe essere nello stesso range di potenza dello Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta OnePlus 10 Pro. Al contrario, OnePlus 9R dell’anno scorso includeva uno Snapdragon 870 di qualità inferiore. Sebbene sia un chip molto potente, non è alla pari dello Snapdragon 888 in termini di prestazioni.

OnePlus 10R potrebbe essere il primo dispositivo dell’azienda a supportare il chip di punta di MediaTek

Questa sarebbe la prima volta che un telefono di fascia alta di OnePlus utilizza un chipset MediaTek invece di un chipset prodotto da Qualcomm. I telefoni dell’azienda – ad eccezione della serie Nord – hanno utilizzato esclusivamente Snapdragon in questi anni. Infatti, l’azienda ha implementato per la prima volta un chip MediaTek con il Nord 2 l’anno scorso. Tuttavia, in questo caso sarebbe una vera e propria svolta.

Un precedente rapporto contrastante affermava che il modello alimentato da MediaTek nella gamma sarebbe stato il OnePlus 10 anziché il 10R, e si è persino spinto a sostenere che un 10R non ci sarebbe mai stato. In questa fase iniziale, non è raro vedere rapporti contrastanti quando la distinzione si riduce a qualcosa di così piccolo come una singola lettera nel nome di un modello. Se dovesse accadere davvero, OnePlus 10R verrà lanciato in Cina e in India più o meno nello stesso periodo e successivamente a livello globale.