Lo scorso 11 gennaio 2022 è stato svelato ufficialmente, in Cina, il nuovo OnePlus 10 Pro, anche se al momento non abbiamo ancora una data precisa per l’uscita internazionale dello smartphone Android.

Sappiamo che è stato indicato un generico 2022 e sappiamo già che il nuovo flagship non arriverà da solo: assieme a lui infatti l’azienda ha in programma di lanciare anche OnePlus 10 e OnePlus 10R. OnePlus 10, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe montare un processore Qualcomm, ecco i dettagli.

OnePlus 10 dovrebbe montare un processore Qualcomm

Del modello Pro però ormai sappiamo tutto, vero, ma potrebbero esserci delle sorprese, dal momento che alcuni rumor sostengono che da noi possa arrivare con alcune differenze. Sugli altri due dispositivi, comunque, c’è ancora un grande margine di incertezza. E in questo senso proprio oggi arrivano delle indiscrezioni che diradano un po’ di nebbia e mettono chiarezza sui piani di OnePlus.

Fino ad oggi le voci parlavano di un OnePlus 10 che sarebbe dovuto arrivare equipaggiato con un processore MediaTek, a differenza del 10 Pro che invece monta lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, e in continuità con lo switch verso i chip Dimensity già attuato con Nord 2. Ma a quanto pare le cose non andranno così.

I colleghi di Android Central, infatti, riferiscono di aver ricevuto novità secondo cui OnePlus 10 arriverà con un SoC Qualcomm, mentre sarà invece OnePlus 10R a montare un SoC MediaTek, e precisamente il Dimensity 9000. La ragione dietro questa scelta è semplice, e a ha che fare con la volontà del marchio di espandersi negli Stati Uniti rafforzando i legami con T-Mobile e Verizon. Dal momento che il Dimensity 9000 non offre supporto al 5G mmWave, non avrebbe risposto alle esigenze del mercato USA. E per questa ragione, quindi, sarà integrato solo sul OnePlus 10R, la cui distribuzione sarebbe limitata esclusivamente all’area asiatica. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori indiscrezioni.