Netflix è da qualche tempo entrata a far parte del mondo gaming, proponendo la sua personale piattaforma. Disponibile per gli abbonati al servizio streaming, sia per Android che per iOS.

Netflix: arrivano Arcanium: Rise of Akhan e Krispee Street.

Arcanium: Rise of Akhan è il primo gioco di cui vogliamo parlarvi. Un gioco single player la cui storia è basata su tre valori: coraggio, fratellanza e lealtà.

“Forma un gruppo di tre eroi e intraprendi una pericolosa missione per sconfiggere Akhan e salvare il mondo di Arzu dalla distruzione. Ma attenzione: se uno dei membri del gruppo si lascia tentare dalla corruzione, la tua avventura volgerà al termine.”

Krispee Street è un webcomic in stile “Dov’è Wally?”. Tantissimo oggetti, personaggi e altro ancora da trovare e sbloccare lungo il percorso dei vari livelli che affronterete.

“Disponibile esclusivamente per gli abbonati Netflix. Tratto dal webcomic di successo, questo gioco a oggetti nascosti è commovente (in senso positivo!) e ha centinaia di personaggi strambi e cose da trovare. Entra nel mondo bizzarro, curioso e adorabile del webcomic di Krispee. La tua missione è portare in vita l’universo di Krispee. Trova centinaia di personaggi e oggetti sparsi per tutti gli affollati livelli. Questa avventura ti farà sicuramente ridere, sorridere e forse anche versare qualche lacrima. Krispee Street scatena tutte le emozioni di cui non pensavi di aver bisogno. Le funzionalità includono: