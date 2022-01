Mentre Instagram ha represso i contenuti pericolosi sul proprio sito, c’è sempre spazio per miglioramenti quando si tratta di coloro che sono semplicemente etichettati come ‘possibilmente dannosi’. Il sito di social media di proprietà di Meta ha annunciato come tratterebbe queste informazioni nei feed e nelle storie degli utenti.

In sostanza, ne mostreranno meno a seconda della cronologia di segnalazione di articoli simili. Ovviamente, se continui a vedere post che ritieni dannosi, puoi sempre segnalarli e vedere se Instagram interverrà.

Instagram cambierà il suo feed per proteggerlo

Instagram elimina già le informazioni che violano le loro Linee guida della community, soprattutto se i post sono stati segnalati. Tuttavia, alcuni sono ancora etichettati come ‘possibilmente pericolosi’ a causa di bullismo, incitamento all’odio o incitamento alla violenza. ‘Adotteranno un’azione più dura’ contro questi contenuti borderline riducendo la loro visibilità nei feed e nelle storie. Questi ‘post inquietanti’ saranno anche meno visibili nel tuo feed, a seconda della cronologia di segnalazione di articoli simili.

Per valutare ulteriormente questo contenuto potenzialmente pericoloso, esamineranno le didascalie per vedere se sono paragonabili ad alcuni post che hanno dimostrato di violare le politiche della piattaforma. In termini di ciò che vedi sul tuo feed, Instagram ricorda agli utenti che il materiale è ordinato in base a fattori algoritmici come la probabilità che tu ti connetta al post (mi piace, commento, salvataggio).

Questo cambiamento attuale è simile a quello che ha fatto Instagram nel 2020 quando hanno ridimensionato gli account che fornivano informazioni false. Vediamo se questi miglioramenti avranno un impatto notevole sui nostri feed e su come reagisce il pubblico più ampio.