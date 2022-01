Dopo anni e anni di indiscrezioni riguardanti lo smartwatch di Google, questo 2022 sembrerebbe proprio l’anno giusto per il suo debutto. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il colosso avrebbe finalmente fissato la data di lancio.

Secondo il noto leaker Jon Prosser, Google ha fissato una data di lancio per il suo Pixel Watch: il prossimo 26 maggio sarà il giorno in cui potremmo conoscere ufficialmente il nuovo Pixel Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google potrebbe presentare Pixel Watch il prossimo 26 maggio 2022

Si tratta della prima volta in assoluto che trapela anche una presunta data di lancio in parallelo ai leak su Pixel Watch. La data del 26 maggio sembra convincente perché in quel periodo solitamente Google tiene il suo keynote annuale, il Google I/O, durante il quale svela novità sul lato software e su quello hardware. Staremo a vedere se sul serio è giunto il momento di Pixel Watch dopo anni di promesse.

Per il momento sappiamo che il nome in codice dello smartwatch è “Rohan”. Non è detto però che il nome commerciale sarà Pixel Watch. Il dispositivo è sviluppato dalla divisione hardware Google Pixel, che sta lavorano in autonomia e indipendentemente da Fitbit. Il compito del Pixel Watch sarà analogo a quello degli smartphone Pixel, ovvero mostrare sia agli utenti finali sia alle aziende partner le potenzialità della piattaforma software per indossabili di Google, così come gli smartphone Pixel sono i portabandiera di Android.

Il quadrante sarà presumibilmente di forma circolare e non sarà circondato da una cornice, non sarà quindi presente una ghiera rotane ed il vetro dello schermo si estenderà fino ai bordi. Il wearable supporterà funzioni comunemente diffuse in ambito smartwatch, come il monitoraggio dell’attività fisica, il contapassi e il rilevamento del battito cardiaco, ed avrà il plus dell’integrazione diretta delle funzioni di Fitbit in WearOS.