Expert ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una soluzione assolutamente in grado di soddisfare più utenti possibili, inducendo l’acquisto di prodotti legati alla telefonia mobile, oppure all’elettronica in generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sotto molti punti di vista, ciò che però attrae maggiormente l’acquisto riguarda la disponibilità sul territorio. Dovete sapere, infatti, che gli stessi prezzi sono attivi non solo nei vari negozi, ma anche direttamente online sul sito. In questo secondo caso, ad ogni modo, sarà purtroppo necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: tutte le offerte dai prezzi più invitanti

Offerte pazzesche risultano essere disponibili direttamente da Expert nel periodo corrente, i prezzi sono bassi e coinvolgono un numero imprecisato di prodotti altrettanto interessanti. I top di gamma sono quasi del tutto assenti, se non per la presenza di Galaxy S21 FE, ultimo modello della serie FE, oggi acquistabile con un esborso finale di 699 euro. Sempre nel medesimo volantino, segnaliamo la presenza anche della generazione precedente, il cui prezzo è di 399 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare un Oppo, potranno affidarsi al Reno6, disponibile a 429 euro, per scendere poi verso una fascia decisamente più economica, rappresentata da Motorola Moto E40, Wiko Y52, Galaxy A52s o anche Huawei Nova 9. Tutte le offerte sono proposte in maniera dettagliata in questo sito, così potrete scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi.