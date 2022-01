Comet prepara i migliori sconti dell’anno con il lancio del volantino che tutti vorrebbero poter conoscere da vicino, e sopratutto sfruttare per i propri acquisti. Arriva la campagna promozionale legata ai Saldi Invernali, con alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto in Italia.

Le occasioni partono dalla telefonia mobile, come da prassi per i volantini dell’ultimo periodo, per arrivare ad estendersi verso tutte le altre categorie merceologiche presenti direttamente nel catalogo aziendale. I prezzi sono molto bassi e convenienti, con utenti pronti anche a ricevere la garanzia di 2 anni con validità dalla data d’acquisto.

Comet: nuove offerte con i migliori prezzi in circolazione

Comet convince sempre più utenti all’acquisto di nuovi prodotti con una lunghissima serie di offerte e di prezzi bassissimi sui migliori smartphone della fascia media. La selezione di sconti lanciati dall’azienda è davvero ampissima, tra i migliori spiccano chiaramente alcuni Realme, come GT Master edition o GT Neo 2, ma anche soluzioni leggermente più economiche, come Oppo Find X3 Lite, TCL 20Y, Oppo A15, Redmi Note 10 Pro, Redmi 10 e similari.

L’ultimo modello su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione, è sicuramente il Galaxy S21 FE, di recente pubblicazione, viene commercializzato a 699 euro, circa 320 euro in più del fratello minore, ancora disponibile a 379 euro da Comet. Le offerte sono raccolte nel loro dettaglio direttamente qui, in modo da conoscere i prezzi prima di recarsi eventualmente in negozio.