Bennet rinnova la propria campagna promozionale con una nuova serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, arrivano prezzi bassi sui prodotti più interessanti del momento, i quali garantiscono indubbiamente un ottimo risparmio generale.

Il volantino non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato, le prerogative sono sempre le stesse, ovvero garantire l’accesso al maggior numero di consumatori, data la disponibilità sull’intero territorio nazionale (no online), permettendo di pagare con comode rate fisse mensili, senza interessi aggiuntivi. I prodotti, al netto di tutto questo, sono sempre legati ad una garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand nel momento in cui si dovesse parlare di telefonia.

Bennet: offerte incredibili con prezzi da non lasciarsi sfuggire

Bennet riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che nel 2022 vogliono ancora acquistare uno smartphone risparmiando, arriva infatti il volantino che propone finalmente un Apple iphone 13 ad un prezzo più abbordabile del listino. Al momento, infatti, sono necessari 879 euro per mettere le mani sulla variante da 128GB di memoria interna, ovviamente completamente sbrandizzata.

Tutti coloro che invece vogliono spendere al massimo 179 euro per un modello di telefonia mobile, potranno buttarsi a capofitto sul Samsung Galaxy A12, un terminale che propone discrete prestazioni ed un comparto fotografico comunque di tutto rispetto. Se volete approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino di Bennet, non perdete altro tempo, collegatevi subito a questo indirizzo e scoprire i singoli prezzi di vendita.