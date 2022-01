Ormai abbiamo appurato che il lancio della Rete Fissa dell’operatore francese Iliad avverrà il prossimo 25 gennaio 2022 e sicuramente le offerte proposte saranno molto vantaggiose.

Un altro colosso però, Aruba, ha intenzione di sfidare il lancio della nuova rete Iliad, proponendo un’offerta con Fibra FTTH a meno di 20 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba propone la fibra FTTH a meno di 20 euro al mese

Se l’attesa per la Fibra di Iliad si fa sempre più grande, la concorrenza non resta di certo ferma a guardare e questa volta a stupirci è proprio Aruba. L’azienda tutta italiana che offre servizi di data center, web hosting, e-mail e registrazione di nomi di dominio ha infatti lanciato un’interessante e nuova offerta in Fibra Ottica FTTH con solo internet ad un prezzo estremamente conveniente. Parliamo infatti di soli 17.49 euro al mese per il primo anno di abbonamento.

L’offerta in Fibra Ottica di Aruba è già attivabile ed offre una velocità in Download fino ad 1 Gigabit/s e in Upload fino a 300 Megabit/s oltre ad essere veramente chiara e semplice. Non ha nessun costo di attivazione e non sono previsti vincoli contrattuali, inoltre se un cliente cambia idea Aruba rimborsa. Il modem è opzionale e, nel caso un cliente lo volesse, costa solamente 2.20 euro al mese e l’assistenza è garantita 24 ore su 24.

Al momento Aruba offre connettività solo con la tecnologia FTTH, attraverso la rete di Open Fiber. La copertura è in continua espansione e stanno per essere aggiunti ulteriori 1500 comuni. L’offerta di cui vi parliamo oggi è attivabile sul sito di Aruba entro il 31 Gennaio 2022 al prezzo promozionale di 17,49 euro al mese per un anno. Successivamente il prezzo passa a 26,47 euro. Visitate il sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli.