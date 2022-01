Le app nel Play Store, soprattutto per quanto riguarda la categoria giochi, spesso richiedono una connessione internet stabile. Se stai cercando alcuni dei migliori giochi Android senza alcun bisogno di una connessione, ti proponiamo di seguito una carrellata di suggerimenti.

Dead Cells

Puoi scegliere tra 30 FPS, 60 FPS e FPS illimitati nelle impostazioni del gioco, e c’è anche un’opzione di grafica in HD per tutti coloro che hanno un dispositivo adatto. Si può giocare con il touchscreen o con un controller aggiuntivo.

Super Hexagon per Android

Se ti piacciono i giochi arcade estremamente impegnativi, sei fortunato; Super Hexagon si adatta perfettamente a questa descrizione. Di recente è stato aggiornato con un supporto per framerate elevato insieme al supporto per i controller. Le sessioni di gioco tendono ad essere veloci, ma è anche questo a renderlo divertente.

Stardew Valley

Puoi passare centinaia di ore in questo gioco. Certo, le cose iniziano in modo abbastanza semplice piantando alcuni raccolti e magari allevando un pollo o due, ed è fantastico se preferisci giocare ad un ritmo più blando. Supporta anche i gamepad. Quindi non solo questo è un gioco divertente da giocare casualmente con i controlli touch su un telefono, puoi anche affidarti ad altri dispositivi e controller.

Civiltà VI – Costruisci una città | Gioco di strategia 4X

Trattasi di un gioco impegnativo e a volte ci sono lunghi tempi d’attesa. La versione Android è un’assoluta gioia da giocare nonostante alcuni problemi di caricamento e, grazie alla prova gratuita di 60 mosse, tutti possono testare il gioco per vedere come si comporta sul proprio dispositivo prima di spendere dei soldi. Un vero spasso da giocare su schermi più grandi come i tablet.

Castlevania: Sinfonia della notte

Se non hai ancora giocato a SotN, è un bellissimo gioco in 2D che offre un gameplay non lineare, il che significa che il completamento della campagna principale dovrebbe richiedere circa otto o nove ore. Ci vorrà molto più di una seduta per completare questa versione e, poiché puoi giocare offline, non dovrai preoccuparti di una connessione Internet una volta installato.

GRID Autosport per Android

Il gioco completo può essere acquistato a pagamento e non ci sono IAP o pubblicità, il che rende questa versione premium. Mescola molti stili di corsa, dalle piste sterrate alle strade cittadine e, naturalmente, ci sono numerose auto con cui correre. In confronto, la maggior parte dei simulatori su Android è free-to-play, quindi contengono molti sistemi di monetizzazione discutibili e necessitano sempre di una connessione.

Grimvalor

Quest’app include una grafica eccellente e un prezzo premium che può essere sbloccato con un singolo acquisto in-app. Il gioco supporta controller fisici e puoi persino testare il gameplay senza spendere soldi poiché il primo atto è disponibile gratuitamente. I controller sono supportati e non è necessario Internet una volta installato. Grimvalor funziona bene su tablet e telefoni allo stesso modo.

Battle Chasers: Nightwar

Un eccellente gioco di ruolo che si gioca in modo simile ai classici JRPG Square Enix degli anni ’90. Puoi aspettarti una grafica eccellente. I controlli touch valgono la pena, quindi, se stai cercando un’esperienza di qualità da console su dispositivo mobile che offra almeno 30 ore di gioco offline, Battle Chasers: Nightwar fa al caso tuo.

Thumper per Android

Semplici tocchi e scorrimenti sullo schermo sono i tuoi controlli e dovrai sincronizzare queste interazioni al ritmo della musica se vuoi avere successo. Ovviamente, se preferisci, il gioco supporta anche i controller fisici. Ci sono un totale di nove livelli che impiegheranno circa sette ore e mezza per essere superati e il gioco può essere giocato completamente offline. Quindi, per il prezzo richiesto, in realtà c’è un buon contenuto incluso che dovrebbe facilmente intrattenere per ore.

9th Dawn III RPG

Il secondo gioco della serie non aveva il supporto per i controller. Il problema è stato risolto con questa versione. Quindi, sia che tu voglia giocare utilizzando il touchscreen o un controller fisico, sono disponibili entrambe le opzioni, inoltre puoi giocare offline, creando un fantastico gioco di ruolo da giocare su un telefono o tablet. C’è anche una demo gratuita disponibile per coloro che vogliono vedere come funziona.