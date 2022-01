Amazon Prime Video: da LOL 2 a Reacher, ecco tutte le novità di Febbraio

Il nuovo anno ha in serbo per noi amanti delle serie tv delle grandi novità. Nel 2022 infatti le principali piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TIM Vision, Infinity+ proporranno dei nuovi arrivi che ci terranno senza dubbio occupati. Su Netflix per esempio vedremo i titoli: Raising Dion s.2, Riverdale s.5, Oscuro Desiderio s.2, Finding Ola s.1, Brooklyn Nine-Nine s.7, Murderville s.1. Sui restanti colossi invece spunteranno: Power Book II Ghost s.2 Finale di stagione, Baptiste s.2, Power Book IV Force (STARZPLAY), Euphoria s.2 Finale di Stagione (Sky/NOW), Killing Eve s.4 (TimVision). Cosa proporrà invece Amazon Prime Video? Scopriamolo insieme!

Amazon Prime Video: tutte le novità in arrivo a Febbraio

Iniziamo questo viaggio alla scoperta delle novità in arrivo nel mese di Febbraio 2022.

Reacher

Serie di genere thriller ispirata all’omonima serie letteraria scritta da Lee Child. La storia è incentrata sulla vita di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare che si trova a fare i conti con un’accusa di omicidio. Disponibile dal 4 febbraio.

With Love

Dall’11 febbraio invece la piattaforma di Amazon accoglierà la prima stagione della romantic comedy delle festività che segue le vicende dei Fratelli Diaz alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita.

La Fantastica Signora Maisel – S4

Disponibile dal 18 febbraio anche la quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel, l’amata serie Amazon Original con Rachel Brosnahan.

LOL: Chi ride è fuori – S2

Attesissimo arrivo invece, quello della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original di successo, stavolta condotto da Fedez e Frank Matano. Quanto ancora bisognerà aspettare? Tranquilli, il 24 febbraio sarà online!