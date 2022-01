Vodafone rappresenta una delle grandi alternative ad Iliad nel campo della telefonia mobile in Italia. Da settimane il provider inglese sta mettendo sul piatto dei nuovi clienti una serie di ricche offerte ricaricabili. Le principali promozioni dedicate alla portabilità del numero da altro gestore vedono nella Special 100 Giga l’occasione da non perdere.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per aprire il nuovo anno

Il gestore inglese ha confermato a listino la sua Special 100 Giga anche per le settimane a venire. Questa tariffa di Vodafone non ha nulla da invidiare rispetto alla Giga 120 presentata da Iliad. I clienti che attivano questa ricaricabile riceveranno consumi senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in rete con le velocità del 4G.

Il prezzo previsto per gli abbonati sarà molto conveniente con una spesa pari a soli 8,99 euro ogni trenta giorni. A tale costo mensile, gli utenti dovranno aggiungere soltanto un contributo una tantum di 10 euro per attivare la SIM.

Per gli abbonati che attivano la ricaricabile di Vodafone è inoltre prevista anche una garanzia inedita. A differenza degli scorsi mesi, infatti, l’operatore assicura anche un costo inalterato dell’offerta almeno durante i primi sei mesi. I clienti, quindi, non riceveranno rimodulazioni sui costi almeno nei sei mesi iniziali dalla sottoscrizione del piano.

Per attivare formalmente questa ricaricabile gli utenti devono recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Per gli attuali abbonati di Iliad è inoltre garantita anche la possibilità di effettuare attivazione online per l’offerta.