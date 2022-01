Unicredit: assalto dei truffatori e conti svuotati, utenti terrorizzati

Purtroppo non è una novità: gli utenti si ritrovano anche in questo fine settimana a dover stare attenti alle solite truffe. Quelle che poi vanno ad influire soprattutto sui gruppi bancari più famosi sono le più terribili, visto che sono elaborate a puntino per assomigliare nel miglior modo possibile alle comunicazioni delle banche come Unicredit ad esempio.

Il nuovo tentativo di phishing prova in ogni modo a rubare le vostre credenziali di accesso, mettendovi a pensare di fronte ad un testo.questo parla addirittura di alcune funzionalità disattivate temporaneamente sul vostro conto, inducendovi ad inserire di nuovo le vostre credenziali d’accesso. Queste finiranno però all’interno delle mani dei truffatori, i quali potranno così svuotare il conto corrente.

Unicredit ancora una volta truffata insieme a tutti i suoi clienti: ecco il messaggio che vi deruba

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :