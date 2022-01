Il prossimo 8 febbraio, Samsung svelerà ufficialmente la nuova famiglia Galaxy S22. La serie di device flagship sarà presentata durante un evento Galaxy Unpacked che avrà come protagonisti anche i tablet Galaxy Tab S8.

In attesa di poter assistere al keynote, i leaker stanno lavorando per ottenere quante più informazioni possibile sui device in arrivo. Proprio in queste ore, un nuovo report ha svelato tantissimi dettagli sul top di gamma assoluto della famiglia, il Galaxy S22 Ultra.

Stando a quanto condiviso su Weibo da Anchor Technology Network, il device sarà flagship sotto tutti punti di vista. Possiamo aspettarci che il device sarà caratterizzato da un pannello AMOLED dotato di diagonale da 6.8 pollici, risoluzione 2K e refresh rate a 120Hz. Uno degli aspetti principali del display è la luminosità di picco che raggiungerà i 1500 nits.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra non ha più alcun segreto

Il device potrà contare su due versioni del SoC, lo Snapdragon 8 Gen 1 per la versione USA e Exynos 2200 per tutti gli altri mercati. Sotto questo punto di vista non ci sono novità rispetto alla tradizione a cui ci ha abituato Samsung. I tagli di memoria disponibili saranno da 12/128GB, 12+256GB ed infine 16GB di RAM e ben 512GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di Galaxy S22 Ultra avrà come ottica principale un sensore da 108MP con apertura focale da f/1.8. A supporto ci saranno un teleobiettivo da 10MP con zoom a 3x, una lente da 10MP con zoom a 10x e una camera ultrawide da 12MP. La fotocamera frontale sarà da 40MP con apertura focale f/2.2.

La batteria sarà da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W. Questa tecnologia permetterà una ricarica da 0 al 70% in appena 30 minuti. Infine, sembra ormai certo il supporto alla S Pen che sarà rinnovata e migliorata per un feeling di scrittura superiore.