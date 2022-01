Nelle ultime ore è stato finalmente svelato il processore che monterà la versione Europea del nuovo Samsung Galaxy S22, nuovo top di gamma che verrà presentato tra qualche settimana.

Nelle ultime settimane abbiamo visto alternarsi voci che indicavano un processore Exynos o Snapdragon anche per le varianti europee di Galaxy S22. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22: ecco il processore che verrà montato nella versione Europea

Nelle ultime ore un leaker su Twitter sembra intenzionato a chiarire ogni dubbio: come potete vedere dal tweet condiviso, i Galaxy S22 arriveranno nei mercati europei con processore Exynos. In tutte le altre regioni, Asia, America e Africa ci sarà lo Snapdragon.

Tuttavia rimane ancora da capire di quale processore Exynos si tratterà. La speranza è che si tratterà proprio dell’Exynos 2200 che Samsung dovrebbe svelare a breve, quello sul quale vedremo le performance della nuova GPU AMD, che promette faville e di non far rimpiangere il processore Snapdragon 8 Gen 1.

Vi ricordo che la gamma Galaxy S22 verrà presentata nel mese di febbraio 2022 e probabilmente di un keynote senza pubblico, magari registrato per venire incontro alle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Non per questo motivo si tratterà di un lancio meno interessante. Proprio TM Roh ha sottolineato l’intenzione di “rompere le regole” e reinventare l’esperienza con gli smartphone a favore della massima funzionalità e delle migliori prestazioni possibili per i clienti.