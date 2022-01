La Serie A su DAZN ed il calcio su altre piattaforme come Sky ed Amazon Prime Video sta spingendo molti italiani ad affidarsi alla tecnologia dello streaming IPTV. La soluzione IPTV rappresenta, infatti, una soluzione di comodo per chi vuole tutti i contenuti delle Pay tv con costi quasi nulli.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis di DAZN

A caratterizzare la tecnologia dello streaming illegale è infatti proprio una politica caratterizzata da prezzi da ribasso. Gli appassionati di calcio o di sport che si affidano all’IPTV devono però tenere a mente anche tutti quelli che potrebbero essere i potenziali pericoli.

Per quanto concerne l’aspetto giuridico i trasgressori rischiano una sanzione che può arrivare sino a 30mila euro. Per le circostanze in cui si verifica una recidiva, è inoltre prevista anche la galera sino a tre anni.

I clienti che si legano all’IPTV illegale inoltre devono anche evitare con cura tutte le truffe che circolano sia su WhatsApp che su Telegram. Le piattaforme di messaggistica istantanea sono zeppe di utenti che promuovono finti pacchetti di streaming illegale, senza garantire alcun servizio dopo aver ricevuto un ingente somma per l’attivazione.

Il sistema delle pay tv senza un abbonamento regolare per molti utenti è vincolato anche alla tecnologia dei canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.