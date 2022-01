Instagram sta testando un servizio a pagamento per un piccolo numero di creatori e influencer in cambio di video e storie esclusive su Instagram Live. Questi contenuti sarebbero disponibili solo per gli utenti abbonati al servizio.

Per il momento il servizio è in fase di test ed è stato rilasciato solo a pochi creatori negli Stati Uniti. Gli abbonati ricevono un badge viola che li distingue nei commenti e nelle caselle di posta. L’elenco dei 10 creatori digitali include: un’influencer, un giocatore di basket, un astrologo; una ballerina/attrice/modella, una medaglia d’argento olimpica; una ginnasta; un coach spirituale, il creatore di XR e altri.

I creators possono scegliere tra otto servizi con prezzi diversi per inserire i propri contenuti esclusivi. I prezzi vanno da $ 0,99 al mese a $ 99,99 al mese, che equivale a più di 100 euro. Gli utenti abbonati potranno accedere a qualsiasi contenuto condiviso tramite questo servizio. Instagram sta anche cercando una soluzione per evitare che gli utenti abbonati condividano il materiale a pagamento altrove. Per il momento, è quasi impossibile evitarlo. Per questo l’azienda ha dichiarato di avere piena fiducia negli utenti e spera che non posteranno nulla su altre piattaforme.

Instagram a pagamento: il servizio aggiuntivo che permetterebbe ai creatori di contenuti di guadagnare di più

Per il momento, Instagram non taglia le entrate dei creatori. “Siamo gli stessi di sempre: non prenderemo alcuna quota almeno fino al 2023“, afferma Ashley Yuki, co-responsabile del progetto. “Il nostro obiettivo principale qui è aiutare i creatori a guadagnarsi da vivere. Stiamo cercando di pensare a tutti i modi in cui possiamo costruire prodotti di monetizzazione dove è possibile”.

L’annuncio di quest’iniziativa è un tentativo di rafforzare la concorrenza di altre app come OnlyFans o TikTok, oltre alla nuova funzione recentemente introdotta su Twitter. Instagram crede che la sua forza risieda nella sua presenza in rete ormai consolidata. “La comodità di avere tutto dove la conversazione e la connessione stanno già avvenendo, pensiamo che sarà uno dei punti di forza di questo servizio sia per i creatori che per i fan”.