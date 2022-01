Iliad vuole confermarsi come la vera sorpresa nel campo della telefonia mobile anche nel corso del 2022. Il gestore francese, a tal proposito, ha deciso di rilanciare la sua tariffa Giga 120. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, due tariffe alternative con 80 e 40 Giga

La Giga 120 è solo una delle principali tariffe di Iliad. Nel listino dell’operatore transalpino infatti spiccano anche altre promozioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80, in particolare modo, è una delle tariffe che ha sostituto a listino la vecchia Giga 50. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 80 Giga per la navigazione di rete e con 6 Giga per la connessione in internet dall’estero con la tecnologia del roaming. Previsto un canone di attivazione mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che desiderano attivare una SIM con Iliad, in alternativa, potranno poi optare anche per la Giga 40. In tal caso per il rinnovo mensile è prevista una spesa ancora più bassa pari a soli 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che attivano questa tariffa riceveranno consumi infiniti per le chiamate e gli SMS con 40 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Per tutte le tariffe di Iliad, da Giga 120 sino a Giga 40, è previsto un costo di attivazione di 10 euro per la ricezione della SIM.