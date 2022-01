L’Amministratore Delegato dell’operatore francese Iliad, ha finalmente annunciato la data di arrivo della rete fissa dell’operatore, debutterà infatti tra pochissimi giorni, il 25 gennaio 2022.

Breve news per aggiornarvi circa la disponibilità della nuova rete fissa Iliad: Benedetto Levi, AD dell’azienda ha annunciato che si partirà il 25 Gennaio con un evento in live streaming su YouTube. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle ultime ore.

Iliad: evento di presentazione della rete fissa il 25 gennaio 2022

Sappiamo già che per la linea fissa Iliad si appoggerà all’infrastruttura di OpenFiber e che offrirà connessioni FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 1 Gbps, ma per il resto non abbiamo molte altre informazioni in merito. Tuttavia, per farci un’idea di quel che possiamo aspettarci, può essere interessante dare un’occhiata a quel che succede in Francia e, in particolare, alle offerte di Free, l’operatore francese di proprietà di Iliad, la stessa azienda che gestisce l’omonimo operatore in Italia.

Tra il mercato francese e quello italiano ci sono parecchie differenze e non sempre si può prendere come esempio quel che avviene oltralpe, specialmente parlando di prezzi. In Francia, infatti, le connessioni (sia mobile che fisse) sono mediamente più care che in Italia. Tuttavia, uno sguardo a quel che succede in Francia può essere utile per farsi un’idea della strategia commerciale che Iliad potrebbe adottare in Italia.

Secondo diverse indagini, Iliad è l’operatore più apprezzato in Italia: siamo sicuri che parecchi clienti mobile soddisfatti saranno disposti a scegliere la fibra ottica dell’operatore, specialmente se il cambio operatore di linea fissa porterà ad un risparmio complessivo. Anche in Francia, Free offre un vantaggio concreto per chi sceglie l’operatore sia su fisso che su mobile: in particolare, Free dimezza il costo dell’offerta mobile per chi ha anche la linea fissa. Non vediamo l’ora di scoprire le offerte di rete fissa dedicate all’Italia.