I migliori smartphone attualmente in vendita da Expert sono fortemente scontati, tutti gli utenti hanno la possibilità di spendere veramente pochissimo, riuscendo a risparmiare il più possibile, e senza comunque essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Con la campagna promozionale corrente, ci teniamo a sottolinearlo, tutti saranno effettivamente molto contenti, poiché la possibilità di acquisto è estesa ad ogni singolo utente in Italia. I prezzi sono validi sia nei punti vendita fisici che sul sito, con l’unico neo individuato nella necessità di pagare le spese di spedizione per richiedere la consegna a domicilio.

Expert: offerte con i migliori prezzi del momento

Grandissimi sconti vi attendono direttamente da Expert, grazie al volantino attivato dall’azienda fino al 30 gennaio 2021. Con i nuovi prezzi bassi, infatti, gli utenti potranno pensare di acquistare uno smartphone di fascia alta, riuscendo a risparmiare più del previsto. I modelli da non perdere di vista partono proprio dai più performanti, quali sono Galaxy S21 FE, disponibile a 699 euro, ma anche Oppo reno6, acquistabile a 429 euro, oppure il Galaxy s20 FE, in vendita a 399 euro.

Per quanto riguarda la fascia intermedia dello stesso settore, non mancano occasioni del calibro di Motorola Moto E40, passando per oppo A74, Huawei Nova 9, Realme, Wiko Y52 e similari. Un insieme abbastanza variegato e fornito di sconti, che consigliamo di approfondire e scoprire nel dettaglio direttamente nelle pagine che potete trovare a questo link, ricordando comunque che gli acquisti sono anche effettuabili online sul sito ufficiale.