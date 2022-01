Esselunga non vuole essere assolutamente da meno, in confronto ai più quotati rivenditori di elettronica del nostro paese, per questo motivo ha deciso di ridurre di molto i prezzi dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo a convincere sempre più utenti all’acquisto.

Le occasioni sono davvero moltissime, e spaziano tra le più svariate categorie merceologiche; indipendentemente dalla tipologia di prodotto che sceglierete, ricordiamo comunque che la garanzia avrà una durata complessiva di 2 anni, ed è prevista la variante no brand nel caso della telefonia mobile. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi.

Esselunga inarrestabile: prezzi assurdi per tutti

Nuovi smartphone molto interessanti sono stati scontati nel periodo da Esselunga, tutti appartenenti alla fascia intermedia della telefonia, ed in vendita ad un prezzo massimo di soli 319 euro. Il prodotto in questione è lo Xiaomi Mi 11 Lite, un modello caratterizzato dalla connettività 5G, dalla possibilità di godere di un display AMOLED e di un comparto fotografico di assoluto rispetto.

Scendendo sotto la soglia dei 150 euro, ecco arrivare una soluzione decisamente più economica, stiamo parlando di Galaxy A03s, un prodotto che punta sull’economicità, riducendo in parte le prestazioni, ma garantendo ugualmente buonissimi scatti fotografici. Tutto questo, e molto altro ancora, è disponibile nel volantino Esselunga, se volete approfondirlo lo potete trovare in esclusiva a questo link, con i singoli prezzi racchiusi al suo interno e le varie promozioni.