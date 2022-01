Tantissime offerte molto speciali attendono gli utenti da Comet, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e possono effettivamente spingere gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo a spendere molto meno del previsto.

Il volantino che tutti possono sfruttare nel periodo corrente, ci teniamo a sottolinearlo, è valido non solo nei negozi ufficiali, ma anche online sul sito. In questo secondo caso il cliente si ritrova a poter ricevere la merce gratis presso il domicilio, godendo della cosiddetta spedizione gratuita, attivata direttamente da Comet per ogni ordine il cui valore complessivo supera i 49 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica).

Non perdetevi i codici sconto Amazon, e scoprite quali sono i prezzi migliori della giornata, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Comet: nuove offerte con tantissime occasioni

Fino al 2 febbraio, il volantino Comet richiama irrimediabilmente il periodo dei Saldi Invernali, con tantissimi sconti assolutamente da non perdere. Le riduzioni coinvolgono un numero esagerato di prodotti a prezzi abbordabili, osservando da vicino il mondo degli smartphone, notiamo galaxy S21 FE a 699 euro, Galaxy S20 FE a 379 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Galaxy A22 a 169 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Oppo Reno6 Pro a 699 euro, Oppo reno6 a 429 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A54s a 189 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo Find X3 Lite a 359 euro, Oppo A15 a 129 euro e tantissimi altri ancora.

Quanto riportato rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che davvero è il volantino Comet, non perdetevi le offerte, premete qui per collegarvi al sito ufficiale.