Carrefour trova il tempo di lanciare una campagna promozionale dall’altissimo potenziale, al cui interno si possono scovare occasioni molto interessanti, arricchite da prezzi decisamente convenienti sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato.

Il volantino che potrete trovare nell’articolo, è disponibile solamente presso i punti vendita fisici, in questo modo il cliente sarà costretto a recarsi fisicamente nello stesso per riuscire a completare l’acquisto desiderato. In parallelo, lo ricordiamo, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale riesce a coprire solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica.

Carrefour: prezzi molto bassi su tanti prodotti

Sconti decisamente interessanti vi attendono in tutti i punti vendita Carrefour, le scorte, almeno sulla base di quanto dichiarato, non dovrebbero essere limitate. I modelli coinvolti nella campagna promozionale sono tutti legati alla fascia bassa della telefonia mobile, sebbene si possano scovare alcune occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Ad esempio è possibile acquistare la coppia Motorola G50 e Amazfit Neo a soli 199 euro, come anche Galaxy A03s a 139 euro, Oppo A54 a 199 euro, TCL 205 a 99 euro o Xiaomi Redmi 9T a 149 euro. L’unico smartphone leggermente più performante della selezione appena indicata, è lo xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo finale di 339 euro, è più che adeguato per un modello con display AMOLED, processore prestante e tripla fotocamera posteriore. Chiude il cerchio un ricondizionato, è disponibile Apple iPhone 8 a soli 229 euro. Maggiori dettagli ed informazioni sono elencati qui.