Amazon sta aprendo il suo primo negozio di abbigliamento con appositi algoritmi pensati per suggerire agli acquirenti quali articoli provare.

Il nuovo Amazon Style aprirà vicino a Los Angeles entro la fine dell’anno. Tutti gli articoli in vendita vengono visualizzati sugli scaffali e i clienti scansionano un codice utilizzando l’app di Amazon per scegliere il colore e la taglia che vorrebbero provare. Il cliente entra quindi in una coda virtuale per un camerino che sblocca con il proprio telefono appena diventa disponibile.

Ogni camerino ha un touchscreen che gli acquirenti possono utilizzare per scegliere più articoli da provare, con il personale che li deposita in un armadietto sicuro a due lati “in pochi minuti. “Non faremmo nulla nella vendita al dettaglio fisica a meno che non sentissimo di poter migliorare significativamente l’esperienza del cliente”, ha affermato Simoina Vasen, amministratore delegato.

Amazon aprirà il suo primo negozio di abbigliamento fisico entro la fine dell’anno per l’esattezza presso il centro commerciale Americana at Brand a Glendale, in California. Lo scopo è proprio fornire consigli personalizzati in tempo reale e facilmente accessibili e consultabili tramite app. Nel frattempo i clienti acquistano e scansionano gli articoli sul proprio telefono, velocizzando e ottimizzando tempi d’attesa e l’esperienza in camerino.

L’azienda descrive l’esperienza come “aprire un armadio magico con una selezione apparentemente infinita di capi da provare“. Amazon ha annunciato che il camerino sarà “uno spazio personale in cui continuare a fare acquisti senza mai dover uscire”. Amazon manterrà un registro di ogni bene scansionato da ciascun cliente. Gli algoritmi quindi formulano consigli ancor più accurati ad ogni capo provato.

I clienti possono anche compilare un sondaggio. Quando arrivano in camerino, il personale Amazon avrà depositato i vestiti già selezionati in un primo momento dai computer. Gli acquirenti potranno pagare i propri acquisti utilizzando il sistema biometrico Amazon One dell’azienda che richiede loro semplicemente di scorrere il palmo della mano.