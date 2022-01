WindTre rilancia la sua offerta commerciale nel campo della telefonia anche in questo 2022. Il provider arancione conferma la sua politica di opposizione ad Iliad e ad altri operatori specializzati nei costi da ribasso. Per assicurare una vantaggiosa alternativa ai clienti, il gestore ha ora confermato a listino la sua tariffa WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

Come nelle precedenti settimane, la WindTre Star+ rappresenta una soluzione più che vantaggiosa per tutti i clienti che desiderano una tariffa con soglie illimitate e con costi da vero e proprio ribasso.

I clienti di WindTre avranno a loro disposizione una tariffa con consumi senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione dovranno rispettare una serie di importanti condizioni. In prima istanza, coloro che sono interessati dovranno aggiungere un extra una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Al tempo stesso, per la sottoscrizione della tariffa di WindTre è anche necessaria la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad prevede un tempo di lavorazione pari ad un massimo di tre giorni.

In linea con le altre ricaricabili low cost, anche per la WindTre Star+ l’attivazione deve essere necessariamente richiesta presso uno store ufficiale del gestore sul territorio nazionale.