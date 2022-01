Un aggiornamento importante al codice sorgente di WhatsApp Web amplia le possibilità di utilizzo con l’aggregazione di una funzione per molti fondamentale. Mentre si fanno strada i fondamentali update per le versioni mobile Android ed iOS quella Desktop include una novità di non poco conto nel contesto della gestione dei messaggi vocali. Scopriamo che cosa sta per arrivare.

WhatsApp Web supera la versione mobile con questo aggiornamento

Apparirà evidente il miglioramento indotto con l’installazione del prossimo aggiornamento WhatsApp Desktop. Gli utenti potranno contare sull’interruzione dei messaggi vocali allo scopo di controllarne l’output o riprendere in momenti successivi. Una novità già vista ed apprezzata in ottica smartphone e tablet ed ora disponibile anche per coloro che usano l’app su notebook e PC Desktop.

Una nuova serie di screenshot della Beta di ultima generazione sono stati diffusi online da chi per primo ha avuto accesso al programma di prova delle funzioni in test. Grazie a questa feature saremo in grado di registrare un unico messaggio conciso senza spezzare gli audio e risultare fin troppo prolissi e snervanti al nostro interlocutore. La comodità di avere uno strumento simile su PC è tangibile in luogo di un utilizzo prettamente incentrato nel contesto della sfera lavorativa che guadagna ora un’ulteriore misura salva-tempo.

Come già visto sono in atto ulteriori miglioramenti ed ottimizzazioni specifiche per gli update WhatsApp indirizzati ai clienti mobile. Ne abbiamo parlato ampiamente dopo avervi messo in guardia sugli ultimi problemi di sicurezza discussi in questo post.