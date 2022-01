WhatsApp: il trucco per spiare gratis il partner 24 ore su 24, ecco come fare

Uno dei principali timori degli utenti che si servono di applicazioni di messaggistica ma anche dei social in generale è quello di essere truffati. Più in particolare la paura è quella di essere spiati durante una sessione di conversazione con qualcuno, situazione che ha tenuto alla larga da applicazioni come WhatsApp tantissime persone negli anni.

C’è da dire però che questo pericolo è stato sventato in ogni modo proprio dal celebre colosso della messaggistica istantanea, il quale è riuscito a far sì che anche le applicazioni clandestine che permettevano tale pratica chiudessero i battenti. Secondo quanto riportato infatti non funzionano più tutte quelle app che permettevano lo spionaggio, anche se ci sarebbe un nuovo metodo meno invasivo. Stanno infatti a quanto si apprende, un’applicazione permetterebbe addirittura di conoscere i movimenti all’interno della chat di WhatsApp ogni giorno.

WhatsApp: esiste un applicazione in grado di sapere quando entrate e quando uscite dall’App

Di certo non sarà più possibile spiare le conversazioni degli utenti su WhatsApp, tranne se non conoscete qualcuno alla CIA. Esistono però delle applicazioni che possono risultare davvero interessanti sotto questo punto di vista, proprio come lo è Whats Tracker.

Questa nuova soluzione che viene dal web permette a tutti di scegliere uno o più utenti e ricevere informazioni su di loro durante la giornata. Potrete sapere infatti l’orario preciso in cui la persona da voi scelta si connette o si disconnette da WhatsApp. Il tutto con una notifica istantanea mentre a fine giornata riceverete addirittura un report totale.