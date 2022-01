Unieuro è folle: smartphone al 70%, svelato l’elenco gratis

Unieuro non si ferma più e mette ancora il bastone tra le ruote alle dirette concorrenti del mercato, con un campagna promozionale assolutamente incredibile, nonché ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire per riuscire a risparmiare al massimo.

Il volantino attualmente disponibile, ricordiamo essere accessibile da parte di tutti i consumatori in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati ovunque sul territorio, come anche sfruttando direttamente l’e-commerce della stessa Unieuro. I prezzi sono bassi ed economici, con possibilità di ricevere gratis la merce presso il domicilio, grazie alla spedizione a costo zero per ogni ordine superiore ai 49 euro.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis, per riceverli dovete collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, premete qui per entrare e scoprire anche ottime offerte.

Unieuro: ottime offerte con prezzi alla portata di tutti

Valido fino al 27 gennaio, il volantino Unieuro, intitolato il Vero Fuoritutto, propone alcuni dei migliori smartphone in circolazione, a prezzi generalmente accettabili ed accessibili ai più. Il top di gamma racchiuso all’interno della campagna è indubbiamente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un best buy assoluto anche nel 2022, ed effettivamente disponibile ad un prezzo molto elevato, sono infatti necessari 999 euro per il suo acquisto.

Per tutti coloro che invece non vogliono investire cifre così elevate nell’acquisto, ecco arrivare il Realme GT Master Edition, una validissima alternativa da proporre con prestazioni adeguate alla fascia di prezzo dei 299 euro, affiancate da un design davvero incredibile. Chiudono il cerchio altri smartphone, individuati in Huawei Nova 8i, Redmi 10, Motorola E20 o anche Oppo A94. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino di Unieuro, collegatevi direttamente qui.