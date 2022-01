Lo scorso anno abbiamo visto Samsung puntare molto sul segmento degli smartphone di gamma media, lanciando diversi modelli Galaxy A. Per quest’anno si prevede lo stesso copione, con Galaxy A53 5G che ha già ricevuto le certificazioni di rito.

Galaxy A53 5G è stato appena certificato presso la TEENA cinese e ha lasciato trapelare praticamente tutta la sua scheda tecnica. Andiamo a scoprire insieme ogni suo componente.

Samsung Galaxy A53 5G: ecco la scheda tecnica

Il nuovo medio gamma del colosso sud coreano Samsung, avrà in dotazione uno schermo da 6.46 pollici Super AMOLED Infinity-O con refresh rate a 120Hz, un processore Octa Core (2.4GHz Dual + 2GHz Hexa CPUs) Exynos 1200 con GPU Mali-G68 con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna espandibile fino ad 1TB grazie alla Micro SD.

La fotocamera posteriore verrà occupata da quattro sensori rispettivamente da 64 megapixel rear camera, OIS il principale, 12 megapixel il grandangolare, 5 megapixel il sensore di profondità e 5 megapixel il sensore Macro. La fotocamera anteriore avrà a disposizione un sensore da 32 megapixel.

Monterà un sensore d’impronte nel display, sarà possibile effettuare pagamenti con Samsung Pay, disporrà di USB Type-C audio, Stereo speakers con sound by AKG, Dolby Atmos e il sistema operativo pre installato è ovviamente Android 12 con Samsung One UI 4. Infine, la batteria sarà di 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W. Il prezzo ancora non è trapelato, ma sicuramente non manca molto.