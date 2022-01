Sappiamo che a breve il produttore cinese Realme presenterà altri smartphone appartenenti alla nuova serie 9. Tra questi, sembra che quest’anno debutterà una nuova variante denominata Realme 9 Pro+. A confermarlo è stata la stessa azienda attraverso un’immagine teaser ufficiale.

Realme conferma: sarà annunciato ufficialmente anche il nuovo Realme 9 Pro+

Fino ad ora Realme ha presentato circa tre device per ogni serie di smartphone di fascia media. Ricordiamo ad esempio gli scorsi Realme 8, Realme 8i e Realme 8 Pro. Per la nuova serie 9, però, sembra che le cose saranno leggermente differenti.

Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il noto produttore cinese ha postato un’immagine teaser ufficiale con la quale ci ha rivelato l’imminente arrivo di un altro modello denominato Realme 9 Pro+. Quest’ultimo, in particolare, è stato inoltre avvistato in alcune immagini renders pubblicate in rete.

Queste sono state realizzate dal famoso leaker OnLeaks in collaborazione con Smartprix. Stando a queste immagini, il design non si discosterà molto da quello che troveremo su Realme 9 Pro. Sul retro, infatti, troveremo tre sensori fotografici posti esattamente alla stessa maniera e sul fronte ci sarà sempre un display con un foro laterale.

Rispetto all’altro modello, sul Realme 9 Pro+ ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Nello specifico, sarà un sensore Sony da 1/1.56” con 1.0 µm pixels e con una apertura focale pari a f/1.8. Oltre a questo, le prestazioni dovrebbero essere affidare al processore MediaTek Dimensity 920. Il display, infine, sembra che sarà un SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.