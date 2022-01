L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Casa Web fino al prossimo 2 febbraio 2022. L’offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti.

Per sottoscrivere PosteMobile Casa Web, ancora disponibile al costo promozionale di 20,90 euro al mese invece di 26.90 euro al mese. Ricordiamo insieme cosa prevede l’offerta.

PosteMobile proroga Casa Web fino al 2 febbraio 2022

Tutti i nuovi clienti che vogliono attivare l’offerta possono decidere se attivarla direttamente online o tramite consulente telefonico, in ogni caso sostenendo un costo di attivazione pari a 29 euro. Secondo quanto indicato nel documento di trasperenza tariffaria dedicato, l’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti PosteMobile che attivano una nuova numerazione. Ciò significa che la portabilità di un altro numero non può essere effettuata.

PosteMobile Casa Web prevede un servizio internet con connessione illimitata, erogata su rete radiomobile e valida esclusivamente su territorio nazionale. Il cliente che sottoscrive questa offerta solo dati, può usufruire della connessione tramite un modem Wi-Fi dedicato, incluso in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale. Il modem in questione viene fornito con una SIM già inserita all’interno. Inoltre, è possibile utilizzare il modem fin da subito con il solo collegamento a una presa elettrica.

Con l’offerta Casa Web, la SIM fornita al cliente non è compatibile con il traffico voce, l’invio di SMS e il traffico dati in roaming. Il modem Wi-Fi può essere invece utilizzato con i teleallarmi che sfruttano la connessione internet. Ancora adesso, nel prezzo dell’offerta è incluso anche un servizio di assistenza clienti dedicato al numero 160, disponibile tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 24:00.