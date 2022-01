È ufficiale: “Squid Game“, il successo di successo di Netflix del 2021, ritornera’ sulla piattaforma con una stagione 2, secondo quanto ha affermato il co-CEO e chief content officer Ted Sarandos.

Nell’intervista sugli utili del quarto trimestre 2021 di Netflix, a Sarandos è stato chiesto se ci sarebbe stata una seconda stagione: “Assolutamente,” risponde Sarandos. “L’universo di ‘Squid Game’ è appena iniziato.”

“Squid Game” e’ uno show che e’ riuscito ad entrare subito nei cuori di molti spettatori, e Netflix vedendo questo potenziale di crescita ha deciso di continuare ad espandere questo mondo con esperienze live, giochi e merchandising.

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi di non avere scelta!” ha detto Hwang all’AP lo scorso autunno.

Chi tornera’ come protagonista nella stagione 2

Hwang ha anche detto che l’attore protagonista Lee Jung-jae tornerà come il personaggio principale di “Squid Game“, Seong Gi-hun.

“Squid Game” è di gran lunga il più grande programma televisivo di sempre di Netflix. Secondo i calcoli dello streamer gli abbonati di tutto il mondo hanno riprodotto la serie 1,65 miliardi di ore nei primi 28 giorni dalla sua uscita sulla piattaforma.

La serie ha fatto la storia agli Screen Actors Guild Awards 2022 diventando la prima serie non in lingua inglese e la prima serie coreana a ottenere diverse nomination: per il cast di una serie drammatica, miglior attore in una serie drammatica (Lee Jung-jae), miglior attrice in una serie drammatica (Jung Ho-yeon) e altri riconoscimenti.

Inoltre, “Squid Game” ha vinto tre Golden Globe, incluso un premio come miglior dramma televisivo, e ha fatto guadagnare a O Yeong-su un trofeo come attore non protagonista. Lo spettacolo ha anche ottenuto tre nomination ai Critics Choice Awards e una vittoria al Gotham Award per le serie rivoluzionarie.

Netflix ha pagato 21,4 milioni di dollari per la prima stagione di “Squid Game” e ha stimato che la serie fruttera’ 891 milioni di dollari in quello che chiama “valore di impatto“, secondo dati interni riservati trapelati da Bloomberg.