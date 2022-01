Microsoft è pronta a sfidare i Chromebook di Google con una nuova variante di Windows pensata appositamente per studenti.

A novembre, Microsoft ha annunciato Windows 11 SE, una nuova versione del suo sistema operativo progettata per gli studenti. Sarà disponibile su dispositivi a basso costo ed è ottimizzato per Edge, Microsoft Office e altri strumenti come OneDrive. Gli utenti non potranno scaricare applicazioni dal Windows Store ma disporranno di una selezione autorizzata di app che possono essere installate, come Zoom e Google Chrome.

Il sistema operativo è molto più semplice, in modo che le app possano essere eseguite solo a schermo intero. I layout vengono caricati solo uno accanto all’altro. Anche i widget sono stati rimossi, poiché Microsoft ritiene che sarebbero solo un elemento di distrazione in una classe. Questi dispositivi a basso costo includono i nuovi Surface Laptop SE. Inclusi anche una serie di altri laptop Acer, Asus, Dell e HP.

I computer supportati saranno disponibili solo per le scuole tramite rivenditori autorizzati. Gli amministratori possono gestire i download, la distribuzione e le impostazioni di sicurezza del dispositivo, assicurandosi che si aggiornino solo al di fuori dell’orario scolastico, ad esempio. Microsoft spera che questi sforzi aiutino l’azienda a competere con i Chromebook e ChromeOS, il software per laptop di Google che si è rivelato un successo nelle scuole. Il merito è dei dispositivi economici supportati e dei software gratuiti online come Google Documenti, Fogli e Presentazioni.