Iliad conferma le sue grandi sorprese nel mese do Gennaio. Il provider francese nel corso delle settimane vuole mantenere fede alla sua nome di brand low cost nel campo della telefonia. I clienti che desiderano attivare una nuova SIM, pertanto, possono sfruttare ancora una volta i vantaggi della promozione Giga 120.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La Giga 120 è tornata ufficialmente nei listini di Iliad dopo la pausa natalizia. Il costo di questa tariffa è sempre previsto in 9,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi per i clienti prevede invece chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per la connessione internet. I clienti che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno aggiungere soltanto un costo extra di 10 euro per l’attivazione della SIM.

I vantaggi della Giga 120 non si fermano soltanto ai costi da ribasso ed alle soglie di consumo molto ampie. I clienti, infatti, potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. Il provider ha deciso infatti di assicurare a tutti gli abbonati tale servizio completamente a costo zero. In opposizione all strategie commerciali di TIM e Vodafone, la navigazione internet con le massime velocità non richiede quote extra da aggiungere a quelle della ricaricabile.

Per ora il 5G di Iliad già è presente in ben 20 città del nostro Paese. L’obiettivo dell’operatore è quello di ampliare sempre di più la copertura e già nelle settimane a venire altre città si aggiungeranno all’attuale lista di compatibilità.