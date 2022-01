Expert non sa più come attirare gli utenti presso i propri negozi, nell’ultimo periodo ha proposto una campagna promozionale di altissimo livello, condita con prezzi molto più bassi del normale, e sopratutto dal risparmio pressoché assicurato.

Le compravendite non sono solamente limitate ai singoli punti vendita, ma a tutti gli effetti risultano possibili anche sul sito ufficiale. In tal modo il cliente si ritrova ad avere la possibilità di avvicinarsi agli sconti, recandosi personalmente dal divano di casa, e richiedendo eventualmente la consegna a domicilio. E’ importante ricordare, in aggiunta, che è previsto il pagamento delle spese di spedizione, sarà sempre da aggiungere un piccolo contributo a quanto mostrato a schermo.

Premete qui per collegarvi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, al suo interno sono disponibili codici sconto gratis e tante offerte.

Expert: offerte da non perdere con grandi prezzi

Occasioni incredibili vi attendono direttamente da Expert, nell’ultimo periodo i prezzi sono decisamente ribassati rispetto ad un listino sempre troppo alto. I modelli di punta dell’intera campagna sono infatti galaxy S21 FE, il nuovissimo dispositivo da 699 euro, alla pari dei più economici Oppo reno6, disponibile a 429 euro, oppure il dispositivo della generazione precedente, il Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale è di 399 euro.

Sempre nella medesima campagna si possono anche scovare prodotti più economici, ed ugualmente performanti, come galaxy A52s, Wiko Y52, Motorola Moto E40, Huawei Nova 9, o dispositivi brandizzati Realme. Tutti i loro prezzi sono inferiori ai 350 euro, ma per approfondirne la conoscenza, e scoprire da vicino quali sono i migliori da acquistare subito, premete qui.