Un tribunale del Pakistan ha stabilito che una donna che avrebbe inviato caricature del profeta Maometto tramite Whatsapp dovrebbe essere condannata a morte.

Aneeqa Atteeq è stata condannata per aver violato le leggi sulla criminalità informatica e sulla blasfemia nella città di Rawalpindi. Secondo l’accusa, ha “deliberatamente e intenzionalmente profanato personalità virtuose sacre e insultato le credenze religiose dei musulmani” attraverso il social network.

Il suo accusatore ha detto che lui e la Atteeq si sono incontrati su un’app di gioco mobile nel 2019. Dopo aver iniziato a parlare, hanno trasferito le loro conversazioni su WhatsApp, un servizio di comunicazione mobile di proprietà di Meta, dove hanno comunicato regolarmente. Mentre parlavano, ha affermato che ha iniziato a insultare “personaggi santi” nelle loro conversazioni, oltre a inviare caricature blasfeme del profeta Maometto e di altre figure religiose.

“Il materiale blasfemo che è stato condiviso/installato dalla donna accusata sul suo stato WhatsApp e i messaggi e le caricature che sono stati inviati sono totalmente insopportabili e non tollerabili per un musulmano“, ha scritto il giudice Adnan Mushtaq nel suo verdetto ottenuto da Al Jazeera. Secondo The Guardian, Atteeq è un musulmano praticante.

Tuttavia, Atteeq ha negato tutte le accuse durante il processo. Ha affermato che il suo accusatore l’avrebbe trascinata di proposito in discussioni relative alla religione per convincerla a fare tali commenti. Inoltre, ha detto che stava cercando di “vendicarsi” di lei dopo che lei aveva rifiutato le sue avances.

“Non posso commentare la sentenza in quanto la questione è molto delicata“, ha affermato l’avvocato di Atteeq, Syeda Rashida Zainab.

Una pratica che viola la liberta’ di espressione per molti

La blasfemia, in particolare quelle che coinvolgono caricature, è stata spesso considerata un grave crimine in tutto il Pakistan. Secondo The Guardian, molti di coloro che sono stati accusati di diffondere blasfemia sono stati condannati a morte. La maggior parte degli accusati di blasfemia sono cristiani o indù, ma in alcuni casi, come quello di Atteeq, possono essere accusati anche i musulmani.

I processi per blasfemia in Pakistan sono stati oggetto di esame negli ultimi anni. Secondo un rapporto del 2015 della Commissione internazionale dei giuristi, i processi condotti per accuse di blasfemia sono stati definiti “ingiusti” e violano la libertà di espressione.

“La sezione 295 (la sezione del codice penale che rende la blasfemia un crimine) è una reliquia del sistema coloniale britannico che si presta a violazioni dei diritti umani, anche in Pakistan, India, Myanmar e altrove“, ha affermato Sam Zarifi, direttore dell’ICJ per l’Asia.

Quanto ad Atteeq, è stata condannata a 20 anni di carcere insieme alla sua condanna a morte. Il Daily Mail riporta che sarà impiccata in una data non rivelata.