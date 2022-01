L’incubo degli aumenti per le bollette gas e luce è destinato a non concludersi in tempi brevi ed anche nelle settimane a venire per gli italiani sono saranno previsti una serie di nuovi aumenti per le tariffe. La stangata sui costi delle componenti energetiche potrebbe costare molto in termini di risparmi per tutti i cittadini.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Le stime degli analisti lasciano poco al caso. Per quanto concerne le bollette della luce, gli aumenti di prezzo hanno toccato la quota del 50% rispetto ai costi di Gennaio 2021. Leggermente più bassi gli aumenti per le bollette per il gas, il quale segnano comunque un rincaro del 40% rispetto allo scorso Gennaio.

Gli esperti al tempo stesso hanno calcolato anche quello che sarà l’impatto dei rincari sulle fatturazioni energetiche in termini assoluti. Rispetto ai costi dello scorso anno, in questo 2022 gli italiani potrebbero trovarsi a pagare sino a 1000 euro in più.

Nel mese di Dicembre, il Governo ha stanziato un fondo sino a 5 miliardi di euro per garantire alcuni bonus ai cittadini in vista di questi rincari sulle bollette. Le risorse del Governo saranno ulteriormente aumentante nelle settimane a venire. Per ora è previsto l’abbassamento dell’IVA per la componente gas e lo stop alle componenti aggiuntive per i costi dell’energia elettrica.

Al netto di questi fondi assicurati dal Governo, le associazioni di categoria continuano a chiedere maggiori sforzi, per arrivare una sterilizzazione totale degli aumenti in attesa di uno scenario globale che porti i costi ai canoni del 2021.