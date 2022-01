Bennet chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale decisamente infarcita di sconti da pazzi, pensati per tutti gli utenti che vogliono acquistare nuovi smartphone, risparmiando al massimo delle proprie possibilità.

Le offerte del volantino appaiono sin da subito molto interessati, ma con il tempo lo diventano ancora di più, sapendo comunque che è prevista la garanzia di 2 anni su ogni singolo prodotto, la versione no brand nel momento in cui si parla di telefonia mobile, e sopratutto la possibilità di acquisto in ogni negozio sul territorio nazionale.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram, scopritelo qui, troverete ad attendervi anche offerte molto speciali.

Bennet: che occasioni e che prezzi bassi

Bennet si prende gioco delle altre realtà della rivendita di elettronica, con un volantino veramente assurdo, i prezzi sono bassi ed alla portata di tutti, anche nel momento in cui si volessero mettere le mani su un prodotto di fascia alta. Il chiaro esempio può essere portato dall’Apple iPhone 13, un top di gamma assoluto, appena lanciato sul mercato, ed acquistabile con uno sconto di 60 euro sul listino, raggiungendo difatti soli 879 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna, si trova anche il Samsung Galaxy A12, un dispositivo da soli 179 euro, con il quale sarà possibile godere di discrete prestazioni generali, ad un prezzo complessivamente accettabile ed accessibile per tutti noi. I dettagli dell’ottimo volantino Bennet sono raccolti direttamente qui, in questo modo potrete conoscere da vicino ogni singolo prezzo basso o sconto.