WindTre regala Giga illimitati per tutte le app ai clienti più giovani attraverso la sua straordinaria offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay. I clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di richiedere la tariffa online o nei punti vendita del gestore e ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre Young + 5G: costo e attivazione dell’offerta dedicata agli under 30!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è rivolta unicamente ai nuovi clienti di età massima 30 anni, i quali potranno ottenerla effettuando il trasferimento del numero da un altro gestore o richiedendo l’attivazione di una nuova linea.

Il gestore richiede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese, che dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti dovranno indicare la modalità di pagamento al momento dell’attivazione che, se effettuata online, includerà la spedizione tramite corriere della nuova SIM.

Ogni mese sarà possibile usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri; anche gli SMS saranno illimitati e disponibili verso tutti i numeri. Inoltre, si avranno ben 150 GB di traffico dati da consumare per la navigazione alla massima velocità disponibile e Giga illimitati per tutte le app social, chat, mappe, musica e video.

La tariffa è disponibile anche in una versione più economica che, al costo di 11,99 euro, permetterà di ricevere ogni mese 80 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.