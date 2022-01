Il produttore cinese Vivo continua a sfornare senza sosta nuovi smartphone appartenenti prevalentemente alla fascia media o medio-bassa del mercato mobile. Nel corso delle ultime ore è stato ad esempio annunciato in veste ufficiale il nuovo mid-range Vivo Y55 5G.

Vivo presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Vivo Y55 5G

In quest’ultimo periodo Vivo ha presentato numerosi smartphone ma, nella maggior parte dei casi, si è trattato sempre di varianti o versioni leggermente differenti di altri device già disponibili sul mercato. Anche il nuovo Vivo Y55 5G, ad esempio, altro non è se non una variante di Vivo Y55s 5G, il quale era stato annunciato ufficialmente soltanto un mese fa.

Dal punto di vista tecnico, questo device dispone di una scheda tecnica discreta. Spicca la presenza di una batteria molto capiente da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W, mentre le prestazioni sono affidate al SoC MediaTek Dimensity 700 affiancato da un unico taglio di memoria da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Sul retro il comparto fotografico è costituito da tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP, mentre sul fronte abbiamo una fotocamera per i selfie da 8 MP collocata in un notch a goccia. La parte frontale è invece occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici e con una risoluzione pari a FullHD+.

Prezzi e disponibilità

Vivo Y55 5G è distribuito per il mercato cinese ad un prezzo di circa 250 euro. Non sappiamo se verrà annunciato o meno anche per il mercato europeo.