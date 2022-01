Trade Republic: fino a 200€ di bonus prelevabili per ogni utente invitato, qui l'invito

Trade Republic è un’applicazione Broker per fare trading e investire in Criptovalute ed ETF, ma in questo caso si possono ottenere dei bonus prelevabili fino a 200€ in azioni, e così via per ogni amico invitato. Chiaramente le azioni possono essere vendute stesso all’interno dell’app, trasformandosi in soldi prelevabili.

Per avere il bonus basterà registrarvi scaricando l’applicazione da QUESTO LINK. In questo modo, cliccando sul link in questione, usufruirete del nostro link di invito con il codice che si autoinserirà e quindi potrete avere il primo bonus da 20 a 200€. Potranno esservi assegnati per ogni persona che invitate bonus da 20, 50, 100, 150 e 200€.

Senza cliccare sull’invito e registrandovi in maniera autonoma, non avrete alcun bonus.

Trade Republic: come registrarsi in 4 minuti

Basta inserire i propri dati e inserire una foto del proprio documento di identità. Vi chiederà un selfie di verifica, essendo un’applicazione di estrema serietà e molto riconosciuta a livello europeo.

Partirà dunque la verifica dei documenti che impiegherà dai 5 minuti ad un giorno. In genere è estremamente rapida. Verificati i documenti verrà richiesto dall’ap di verificare che sia presente un codice invito, questo è un passo importantissimo, perchè se il codice non è presente non riceverai alcun bonus. Figurerà nel box il codice invito già inserito se avete cliccato correttamente sul link all’inizio. (Che dovrebbe essere il seguente codice: 7c0dzdq8.)

Trade Republic: deposita 50€ e compra la tua azione per attivare il bonus

Una volta verificati i documenti, avrete libero accesso al conto dove troverete un richiamo in prima pagina che reciterà: DEPOSITA ORA.

Depositate 50€ (soldi che potrete recuperare anche il giorno dopo tramite prelievo istantaneo). Fatto ciò, dovrete semplicemente acquistare un’azione cliccando sulla lente di ingrandimento in basso nella barra strumenti. Cercate TUNIU, azione che vale poco più di 1€. Questi gli step:

Clic sulla lente d’ingrandimento nella barre in basso

Cercate Tuniu, un’azione dal basso costo.

un’azione dal basso costo. Inserire 1x come quantità di azioni da acquistare e confermiamo l’operazione

Se dovesse risultare il portafoglio non attivo, ripetete l’operazione fin quando non va in porto.

Trade Republic: riscattare il bonus e renderlo prelevabile

Dopo aver depositato e dopo aver acquistato l’azione, il bonus arriverà sotto forma di azione tra le 17 e le 18 del pomeriggio nel vostro portafoglio. Cliccate sull’azione e dal giorno seguente potrete venderla trasformandola in soldi reali da prelevare.

Il prelievo impiegherà 5-7 giorni lavorativi per arrivare sul vostro conto. Se non avete inserito l’IBAN, potete farlo dalle impostazioni.