La rete 3G ci ha costantemente accompagnati e supportati per molti anni, la vecchia connessione dati è stata infatti la base fondante della connettività internet per i nostri smartphone per oltre un decennio, solo che, ora che il 5G sta muovendo i primi veri passi verso la realtà stabile, il 3G sta andando incontro ad un progressivo decadimento, il quale si sta traducendo in uno spegnimento progressivo in varie zone di Italia.

Vodafone ad esempio ha già iniziato a disconnettere le antenne 3G, molti utenti infatti nel paese stanno riscontrando l’impossibilità di connettersi alla classica rete HSPA+, con conseguente uso standard della rete 4G, di conseguenza anche le reti ho.mobile stanno decadendo verso un passaggio stabile al 4G.

Cosa cambia per gli utenti

Ovviamente lo spegnimento del 3G avrà delle ripercussioni sugli utenti, le quali saranno direttamente proporzionate allo smartphone posseduto, vediamo insieme i casi possibili.

Dipende dallo smartphone