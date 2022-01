Il colosso sud coreano Samsung ha appena dato il via a due promozioni che hanno per oggetto l’acquisto di due prodotti, quali soundbar Serie S e Serie Q. L’iniziativa è valida fino al prossimo 28 febbraio 2022 e permette di ottenere un rimborso fino a 200 euro sull’acquisto di determinati prodotti.

I prodotti appena menzionati sono HW-S50A/ZF che prevede un rimborso di 50 euro e HW-S60A/ZF e HW-S61A/ZF, che prevedono un rimborso di 100 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung vi rimborsa fino a 200 euro se acquistate questi prodotti

Per ricevere il rimborso è necessario registrare l’acquisto sul sito ufficiale Samsung entro il 14 marzo 2022. I punti vendita che partecipano all’iniziativa sono tutti quelli che espongono il relativo materiale pubblicitario e i negozi online elencati all’interno del regolamento nell’Allegato A che trovate sul sito ufficiale del colosso. La promozione non è cumulabile con le altre iniziative come vendite abbinate e/o manifestazioni a premio promosse sugli stessi prodotti promozionati da Samsung Electronics Italia.

La seconda iniziativa promossa da Samsung, valida fino al 18 febbraio, prende invece il nome di “Straordinari da soli, perfetti insieme” e ha per oggetto l’acquisto combinato di un TV Neo QLED e di una soundbar Serie Q. Il prodotto HW-Q600A/ZF prevede un rimborso di 50 euro, HW-Q700A/ZF prevede un rimborso di 100 euro, il prodotto HW-Q800A/ZF un rimborso di 150 euro ed infine HW-Q900A/ZF e HW-Q950A/ZF un rimborso di 200 euro.

Per poter ottenere un rimborso, si dovrà abbinare un Neo QLED nello stesso atto di acquisto, ovvero un solo scontrino. Alcuni dei televisori acquistabili per il rimborso sono i modelli QE85QN900ATXZT, QE75QN800ATXZT, QE85QN90AATXZT, QE75QN85AATXZT, QE65QN85AATXZT, QE55QN85AATXZT, QE50QN90AATXZT e tanti altri.