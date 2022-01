Nonostante non siano ancora stai ufficializzati per il mercato europeo, il produttore cinese Realme continua a produrre e a presentare i suoi pc portatili. Il nuovo arrivato in queste ultime ore, in particolare, è il nuovo laptop Realme Book Air, il quale si caratterizza per il suo peso leggero e lo spessore contenuto.

Realme ufficializza il nuovo laptop Realme Book Air, ecco le caratteristiche tecniche

Come già accennato, nel corso delle ultime ore la nota azienda cinese Realme ha presentato in Cina il suo nuovo laptop. Realme Book Air, in particolare, si distingue e si caratterizza per il peso molto leggero e contenuto. Stiamo parlando infatti di soli 1,38 kg e questo è dovuto all’utilizzo di materiali più leggeri rispetto al metallo, ovvero la plastica. Oltre a questo, la costruzione generale del laptop sembra ottima, con uno spessore massimo che arriva soltanto a 14,9 mm.

Dal punto di vista prestazionale, invece, l’azienda non ha fatto particolari rinunce, anzi. Sotto al cofano c’è infatti il processore Intel i5 di 11 generazione, nello specifico Intel Core i5 11320H. Quest’ultimo viene poi affiancato da 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 512 GB di storage interno di tipo SSD NVMe. Il display è invece un IPS LCD da 14 pollici di diagonale in risoluzione 2K nel form factor di 3:2 e con una luminosità di picco di 400 nits.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo laptop Realme Book Air, come già detto, è stato presentato per il momento in Cina ad un prezzo che si aggira attorno ai 650 euro al cambio.