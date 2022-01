Tutti gli italiani che hanno un conto online o uno degli strumenti di pagamento virtuale devono tenere ben alta la guardia per eventuali truffe presenti in rete. I malintenzionati sono infatti più determinati che mai con le loro truffe. Nelle ultime settimane, spiacevoli novità ci sono state per i correntisti di Unicredit e per i possessori di una Postepay.

Postepay e Unicredit, la truffa che mette in pericolo i risparmi

Tanti cybercriminali infatti stanno mettendo in atto i loro tentativi di phishing. Fingendosi dei finti operatori commerciali ed assistenti di Unicredit o Postepay, i malintenzionati si presentano agli utenti con comunicazioni via SMS o via mail in cui si parla di chiusura unilaterale del profilo o in alternativa di un accredito da accettare sul conto di migliaia di euro.

Queste comunicazioni dei finti operatori Unicredit e Postepay si rivelano ovviamente false. L’obiettivo degli hacker che si nascondono dietro tali messaggi è indirizzare i clienti a cliccare su un link in allegato a mail ed SMS. Questo link è utile per rubare dati personali e sensibili. In caso di furto delle proprio informazioni sensibili, i clienti di Postepay e di Unicredit potrebbero essere esposti a danni di non poco conto come il furto d’identità online.

In altre circostanze, proprio in virtù del phishing, i malintenzionati potrebbero attivare una serie di servizi a pagamento sui profili tariffari TIM, Vodafone e WindTre delle vittime.

L’evenienza peggiore nonché quella più grave resta però il furto delle credenziali di home banking. Per mezzo di queste informazioni, infatti, i malintenzionati potrebbero rubare soldi direttamente sui conti Postepay e Unicredit.